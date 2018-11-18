В Кривом Рогу приверженцы автокефалии штурмовали дом митрополита УПЦ
01:08, 18 ноября 2018Общество
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В Кривом Рогу приверженцы автокефалии штурмовали дом митрополита УПЦ / 1kr.ua
В Кривом Роге 17 ноября у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема УПЦ прошла акция сторонников автокефалии.
Об этом сообщает "Первый Криворожский".
В честности, несколько десятков активистов приехали к дому владыки, чтобы "поговорить об автокефалии Церкви в Украине" и взглядах митрополита на сложившуюся ситуацию. Активисты хотели попасть во двор.
Один из участников акции пытался выломать ворота. Митингующие принесли с собой плакаты, которые развесили на заборе. Когда активисты поняли, что митрополит к ним не выйдет, они разошлись.
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