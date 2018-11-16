Сегодня Софию Киевскую подсветят фиолетовым цветом

Сегодня, 16 ноября в 18.30, в столице состоится традиционная подсветка Софии Киевской фиолетовым цветом к Международному дню преждевременно рожденных детей.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, фиолетовый цвет – символ Международного дня преждевременно рожденных детей. Архитектурные сооружения и достопримечательности многих стран мира подсвечивают фиолетовым, а известные личности надевают фиолетовые элементы одежды, чем призывают обратить внимание на проблему рождения недоношенных детей.

17 ноября Киев, как и весь мир, будет отмечать 10-й юбилейный год от основания Международного дня преждевременно рожденных детей. В этот день семьи преждевременно рожденных детей, врачи-неонатологи и врачи отделений ИТ, педиатры и просто неравнодушные люди объединяются, чтобы поддержать преждевременно рожденных малышей всего мира.

Организатором мероприятий к Международному дню преждевременно рожденных детей выступила Ассоциация родителей преждевременно рожденных детей «Ранние пташки».

Празднование Международного дня преждевременно рожденного ребенка с конференциями, подсветкой известных архитектурных сооружений фиолетовым цветом и Праздниками для детей и врачей также состоятся в Полтаве, Одессе, Днепре, Харькове, Виннице, Львове, Чернигове, Хмельницком, Житомире, Мариуполе, Ровно, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах.