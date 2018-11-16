На Галичине обокрали старинную церковь

В ночь на 15 ноября в селе Махновка Золочевского района обокрали старинную деревянную церковь в честь святых Кузьмы и Демьяна.

Воры вынесли из храма старинную золотую чашу, евангелие, вышитую фелонь, две позолоченные короны для брака, увеличенную копию чудотворной иконы Матери Божией Махновецкой, кресты, четки и другие ценные вещи, и ящик для пожертвований, сообщают "Версии" со ссылкой на zaxid.

Прихожане храма планировали установить в церкви сигнализацию, и не успели. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства кражи.

*Церковь святых Козьмы и Дамиана в селе Махновке построена в 1697 году. Иконостас храма изготовлен на средства епископа Луцкого и Осторожского Иосифа Выговского, внука Гетмана Ивана Выговского в 1723 -1724 годах. В XVIII веке храм расширили. В 1970 году церковь отреставрировали. Храм является памятником архитектуры национального значения. Надвратная колокольня старше храма.