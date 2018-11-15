В национальном заповеднике «София Киевская» прокомментировали попытку нападения на Андреевскую церковь, которая произошла сегодня утром.

Официальное заявление пресс-службы Национального заповедника «София Киевская» опубликована на официальной странице в Фейсбук.

"15 ноября была совершена попытка нападения на Андреевскую церковь, которая входит в состав Национального заповедника «София Киевская». Информируем СМИ и общественность о следующем:

1. Охрана Национального заповедника предупредила попытку поджога.

2. Во время нападения ни сотрудники Национального заповедника, ни памятник не пострадали.

3. Сейчас идут следственные действия, о результатах которых будет сообщено дополнительно соответствующими компетентными органами.

Коллектив Национального заповедника «София Киевская» заявляет, что подобными действиями нас не запугать и мы будем в дальнейшем добросовестно выполнять свою работу, охраняя наши достопримечательности", - говорится в сообщении.