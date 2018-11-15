На Волыни освятили памятный крест на могилах воинов Первой мировой войны

На Волыни, на территории Свято-Крестовоздвиженского храма поселка Колки, состоялось открытие и освящение креста на могилах воинов, погибших в боях за Колки в 1915-1916 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

После Богослужения присутствующие собрались на месте установления креста. Настоятель храма протоиерей Александр Белинский совершил чин освящения.

Роман Оксенюк, инициатор и организатор события, выступил с докладом об исторических событиях, в центре которых в те годы оказалось местечко. Он рассказал о трагических страницах Первой мировой и роль украинцев того времени в борьбе за независимость своей земли.

Впоследствии в храме была показана презентация старых фотографий поселка, которые Роман Оксенюк собирал несколько лет, исследуя архивы и интернет-источники разных стран.