Сегодня неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь
09:29, 15 ноября 2018Общество
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Андреевская церковь / BBC.com
В Киеве сегодня, около 07.20, двое неизвестных пытались поджечь Андреевскую церковь.
Как сообщает «Киев оперативный», они бросали бутылки с зажигательной смесью. Поджог не удался - сооружение не загорелось. После этого молодые люди убежали в сторону Пейзажной аллеи.
«Храм является собственностью Украины, им, как вы все знаете, должны дать пользоваться Вселенскому патриархату. Андреевскую еще де-факто не передали, но в государственное имущество бутылки уже летят.
Напомню, Украина намерена номинировать Андреевскую церковь как отдельный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, если уцелеет. Потому что раньше ей угрожали оползни земли, а теперь вот», - написал на своей странице в Фейсбук общественный деятель, журналист Игорь Луценко.
Сейчас продолжается розыск преступников.
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