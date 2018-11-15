Неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь

В Киеве сегодня, около 07.20, двое неизвестных пытались поджечь Андреевскую церковь.

Как сообщает «Киев оперативный», они бросали бутылки с зажигательной смесью. Поджог не удался - сооружение не загорелось. После этого молодые люди убежали в сторону Пейзажной аллеи.

«Храм является собственностью Украины, им, как вы все знаете, должны дать пользоваться Вселенскому патриархату. Андреевскую еще де-факто не передали, но в государственное имущество бутылки уже летят.

Напомню, Украина намерена номинировать Андреевскую церковь как отдельный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, если уцелеет. Потому что раньше ей угрожали оползни земли, а теперь вот», - написал на своей странице в Фейсбук общественный деятель, журналист Игорь Луценко.

Сейчас продолжается розыск преступников.