На Львовщине реализовали проект «Музей одной иконы»

В Моршине был реализован проект «Музей одной иконы».

Об этом сообщает Zik.ua со ссылкой на Моршинский городской совет.

В рамках реализации проекта музей оснастили современным оборудованием: звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, освещением, мультимедийным оборудованием, приобретены деревянные скамейки и подставки для информационных альбомов. Для ознакомления с историей и представленными музейными экспонатами изготовлено полиграфическую продукцию.

Проект реализован в рамках программы поддержки инициатив местных карпатских общин, которая реализуется Ассоциацией «Еврорегион Карпаты – Украина» и финансируется за средства городского бюджета, областных бюджетов Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей, компании ДТЭК, Чао Моршинский завод минеральных вод «Оскар».