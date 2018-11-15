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На Львовщине реализовали проект «Музей одной иконы»

10:01, 15 ноября 2018
Общество
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Моршин, иллюстрация / turkarpaty.info

Об этом сообщает Zik.ua со ссылкой на Моршинский городской совет.

В рамках реализации проекта музей оснастили современным оборудованием: звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, освещением, мультимедийным оборудованием, приобретены деревянные скамейки и подставки для информационных альбомов. Для ознакомления с историей и представленными музейными экспонатами изготовлено полиграфическую продукцию.

Проект реализован в рамках программы поддержки инициатив местных карпатских общин, которая реализуется Ассоциацией «Еврорегион Карпаты – Украина» и финансируется за средства городского бюджета, областных бюджетов Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей, компании ДТЭК, Чао Моршинский завод минеральных вод «Оскар».

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