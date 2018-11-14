Одесский священник-пауэрлифтер установил новый рекорд Украины

На прошедшем в Кривом Роге открытом кубке AWPC/WPC Украины по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяге, священник из села Кубей Болградского района Одесской области Виктор Кочмарь установил новый рекорд Украины.

Об этом сообщает "Днепр. Комментарии" со ссылкой на «Топор».

Священник-пауэрлифтер выступил в новой для этих соревнований дисциплине — «строгий подъем штанги на бицепс» и стал лучшим в открытой и своей возрастных группах, а также в абсолютной категории, завоевав три медали.

Кроме того, на этих соревнованиях Виктор Кочмарь сумел побить рекорд Украины, установленный им весной этого года, подняв штангу весом 85 килограмм (на один килограмм тяжелее).