В Мукачевском замке откопали странное сооружение - вероятно, мечеть хана Сулеймана.

Находка была обнаружена в конце этого лета во время расчистки рвов и стен замка от кустарников и строительного мусора, которые проводятся в крепости последние несколько месяцев, сообщает портал uzhgorod.net.ua.

Исламская религия нетипична для закарпатцев, поэтому догадки о мечети долго не разглашались прессе. Но сейчас в администрации Паланка почти не осталось сомнений, рассказал заместитель директора Мукачевского исторического музея «замок Паланок» Тарас Синявский.

– Круглые арки, купол, возможно кибла, которая является основной стеной мечети и другие элементы раскопанной постройки указывают на то, что это, возможно, мусульманский храм. Возможно также, что это была ротонда - также круглый храм. Чтобы определить истинное назначение сооружения нужно снять еще несколько слоев грунта и подать заявку в международную комиссию, которая занимается исследованием подобных исторических тем, – заметил Синянский.

Мечеть могла появиться здесь во времена хана Сулеймана в 1520-е годы, предполагает он. В исторических источниках сказано о хана Кутеске, который хотел захватить замок, но это ему не удалось. Хан Батый в XIII веке также дважды пытался захватить Мукачевскую крепость. И хан Атламош тоже приходил сюда с завоевательными намерениями. Но все они не сумели завладеть замком.