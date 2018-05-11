Как в Украине праздновали Крещение (фоторепортаж)

Как в Украине праздновали Крещение (фоторепортаж)

08:20, 20 января 2015
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Киев

Львов

Харьков

Запорожье

Одесса

Фото УНИАН

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