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Во львовском Гарнизонном храме духовно отметят День студента

20:32, 14 ноября 2018
Общество
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Гарнизонный храм св. Петра и Павла во Львове / orphancenter.org.ua

Как сообщает «Духовная величие Львова», в 19.00, после литургии в Гарнизонном храме состоится общение с отцом Степаном Сусом - настоятелем храма, Председателем Центра военного капелланства, Синкелом в делах капелланства военных, заключенных, студентов и детей-сирот.

Программа:

18.00 – Божественная литургия.

19.00 – Слово к студентам.

На торжество также пригласили преподавателей и академическое сообщество университетов Львова.

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