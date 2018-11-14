Во львовском Гарнизонном храме духовно отметят День студента

Во львовском Гарнизонном храме в честь святых Петра и Павла 15 ноября духовно отметят международный День студента.

Как сообщает «Духовная величие Львова», в 19.00, после литургии в Гарнизонном храме состоится общение с отцом Степаном Сусом - настоятелем храма, Председателем Центра военного капелланства, Синкелом в делах капелланства военных, заключенных, студентов и детей-сирот.

Программа:

18.00 – Божественная литургия.

19.00 – Слово к студентам.

На торжество также пригласили преподавателей и академическое сообщество университетов Львова.