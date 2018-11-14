Во львовском Гарнизонном храме духовно отметят День студента
20:32, 14 ноября 2018Общество
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Гарнизонный храм св. Петра и Павла во Львове / orphancenter.org.ua
Во львовском Гарнизонном храме в честь святых Петра и Павла 15 ноября духовно отметят международный День студента.
Как сообщает «Духовная величие Львова», в 19.00, после литургии в Гарнизонном храме состоится общение с отцом Степаном Сусом - настоятелем храма, Председателем Центра военного капелланства, Синкелом в делах капелланства военных, заключенных, студентов и детей-сирот.
Программа:
18.00 – Божественная литургия.
19.00 – Слово к студентам.
На торжество также пригласили преподавателей и академическое сообщество университетов Львова.
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