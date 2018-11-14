Верующих не пустили на богослужение в собор Зарваницкой Божией Матери УГКЦ

Во вторник, 13 ноября, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко посетила богослужение в соборе Зарваницкой Матери Божьей (Тернопольская область) УГКЦ.

Как сообщают "Буквы", богослужение было персонально для Тимошенко.

Портал "Ternopil Travel" сообщал, что Тимошенко не согласилась молиться в храме вместе с обычным прихожанами, поэтому людей попросили выйти из собора. После для политика и тех, с кем она приехала, провели индивидуальное богослужение. Люди тем временем оставались на улице за закрытыми дверями.