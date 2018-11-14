В сети опубликовали видео старейшего храма Мелитопольщины с высоты птичьего полета

Блогер Дмитрий Антифеев опубликовал в сети видео, которое показывает всю красоту и величие одного из самых старейший храмов Мелитопольского района - церковь святого Архистратига Михаила в селе Тихоновка.

Как сообщает 0619.com.ua, храм был построен в 1905 году. По информации краеведов, до этого времени на этом же месте сгорело семь деревянных церквей. А в 1902 году Таврическим губернским правлением было принято решение о строительстве каменного храма. Потребовалось всего три года, чтобы построить величественный храм из красного кирпича.

В годы гонений на церковь ее разрушили, оставили зернохранилищем, а в годы Второй мировой войны в помещении храма размещалась больница. Покидая село, немецкие захватчики хотели взорвать церковь, а вместе с ней и всех местных жителей. Но им не удалось уничтожить ее.

В 2011 году церковь святого Архангела Михаила в селе Тихоновка вошла в число "Семи чудес Мелитопольского края".