Глава ООН призвал остановить эскалацию боевых действий в Украине

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в районе Донецкого аэропорта, приведшей к многочисленным жертвам. Он призвал не допустить дальнейшей гибели людей и немедленно прекратить боевые действия. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его Пресс-секретарь, говорится, что Пан Ги Мун «встревожен резкой эскалацией вооруженного противостояния в борьбе за контроль над аэропортом Донецка в восточной Украине, которое уже привело к многочисленным жертвам и грозит полностью подорвать договоренность о прекращении огня, которой с таким трудом удалось добиться в сентябре 2014 года».

Генеральный секретарь призвал все стороны выполнить свои обязательства, принятые в рамках Минских договоренностей. По его словам, первым шагом должно стать немедленное и полное прекращение боевых действий.

Пан Ги Мун считает, что нужно любыми средствами избежать дальнейшего ухудшения ситуации, новых потерь и страданий людей. Он подчеркнул, что ООН готова поддержать любые усилия, направленные на деэскалацию ситуации и возобновление подлинного мирного процесса с целью восстановления стабильности и территориальной целостности Украины.