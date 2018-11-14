В Беларуси освятили крест памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине

В рамках проведения акции «Зажги свечу памяти» в агрогородке Довськ (Беларусь), возле храма Покрова Пресвятой Богородицы, 12 ноября состоялась церемония открытия и освящение обновленного Креста памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Посольства Украины в Республике Беларусь, руководители Рогачовського района Гомельской области Беларуси, местные жители, представители украинской диаспоры, сообщает пресс-служба Посольства.

Перед освящением Креста памяти в храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялся молебен и были зажжены свечи памяти о жертвах Голодомора.

Сейчас это единственный на территории Беларуси памятный знак жертвам Большого голода в Украине – Голодомора 1932-1933 гг.