В Переяславе презентовали уникальную коллекцию крестов

В Переяславе в течение двух месяцев будет экспонироваться уникальная коллекция крестиков.

Как сообщает «Вестник Переяславщины», «Христианское наследие нашей земли» – именно под таким названием в мемориальном музее Григория Сковороды открылась выставка, на которой представлено более тысячи нательных и нагрудных крестиков.

Экспозиция сформирована по областям Украины. Посетители смогут увидеть украинские православные, католические и греко-католические нательные и нагрудные кресты из различных регионов нашей страны.

Выставка будет экспонироваться для осмотра в мемориальном музее Г. Сковороды до 27 января 2019 года. Вход на выставку бесплатный. Музей работает с 9 до 17 часов.