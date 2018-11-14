В Киеве представят икону "Скорбящая Богородица", которую написал друг Тараса Шевченко

В Киеве в Национальном музее Тараса Шевченко презентуют икону Григория Честаховского.

Об этом в эфире радио "Культура" рассказала старший научный сотрудник Национального музея Тараса Шевченко Юлия Чуприна, сообщает сайт "Украинского радио".

"Икона является достаточно уникальной, поскольку сочетает в себе черты двух иконописных канонов: западный (католический) и восточный (византийский). Она была найдена частным лицом на территории Старой Праги (Кропивницкая область). Для владельца иконы это семейная реликвия, которая передавалась через три поколения", — говорит Юлия Чуприна.

Она рассказала, что давний друг музея, который нашел владельца реликвии, предложил директору сделать с ней совместный проект, а поскольку икона была в довольно плохом состоянии, начался длительный период ее реставрации за счет музея и этой особы. По художественной экспертизе "Скорбящая Богородица" датируется 1840-1859 годами. В период Второй мировой войны семья владельца иконы тщательно ее прятала от немцев.

Икону Григория Честаховского можно будет увидеть в Национальном музее Тараса Шевченко с 13 ноября до 3 февраля. Каждую среду музей планирует устраивать кураторские экскурсии.

Напомним, что Григорий Честаховский был другом Тараса Шевченко и учеником Карла Брюлова. Он занимался наследием Шевченко после его смерти и настоял на перезахоронении его в Каневе.