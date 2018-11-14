В Киеве установят 3D-модели известных церквей и соборов

В столице для граждан с проблемами зрения установят 3D-модели уменьшенных известных историко-архитектурных сооружений, что даст возможность тактильно ознакомиться с известными киевскими памятниками.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В частности, в 2019 году на Софийской площади планируется установить 3D-модель Софийского собора на пьедестале из белого мрамора и табличками с текстом Брайля и описанием объекта. Впоследствии будут изготовлены модели Золотых ворот, Андреевской церкви, Михайловского Златоверхого Собора, Монумента «Родина-Мать», Монумента Независимости, Церкви Святого Николая, памятника Владимиру Великому.

«Мы провели переговоры с потенциальными меценатами и исполнителями и достигли договоренностей, которые позволяют нам начинать работу. Модели будут изготовлены и установлены за счет благотворителей», – отметил начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

Первым этапом проекта является создание уменьшенной архитектурной модели ансамбля Софии Киевской из полимерного пластика на 3D-принтере, вторым – изготовление силиконовой формы, а третьим – литье из бронзы. Завершится изготовление модели ориентировочно за 3 месяца. Каждая модель состоит примерно из 100 деталей.