Во Львове на кладбище польские футбольные фанаты с файерами отмечали 100-летие борьбы против ЗУНР

Польские футбольные фанаты с файерами и транспарантами на кладбище орлят во Львове отмечали 100-летие борьбы поляков против ЗУНР.

Польский мемориал на Лычаковском кладбище они посещали еще в воскресенье, 4 ноября, однако известно об этом стало лишь после того, как они 9 ноября опубликовали фото этой акции на своей Facebook-странице, сообщает Zaxid.net.

«Организация «Большая Силезия» для Орлят Львовских и кресовьяков по случаю 100-летия героической обороны Львова посетили кладбище львовских орлят и как футбольные болельщики отдали честь крупнейшим польским героям, о которых проукраинское польское государство забыло», – говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

На фото видно, что около 10 мужчин на кладбище орлят развернули большой бело-красный транспарант с текстом «Орлята львовские, 100 лет – это лозунг польскую прославляет отвагу. Силезия отдает дань Львову, духовному городу Вроцлава». При этом фанаты зажгли более десяти файеров.

Директор Лычаковского кладбища Михаил Нагай подтвердил эту информацию, добавив, что акция длилась не более 5 минут.

Кладбище орлят на Лычаковском кладбище во Львове – это мемориал польских военных, погибших осенью 1918 года в боях с подразделениями ЗУНР, а также в боях против большевиков в 1920 году. После того, как в 1920 году Львов заняли советские войска, мемориал был частично уничтожен. Его начали восстанавливать только в 1980-90 годах по инициативе польского предпринимателя Юзефа Бобровского. Современный мемориал открыли уже в 2005 году.