Новая украинская Церковь может жить по григорианскому календарю

Единая Поместная Церковь, которую пытаются создать в Украине, может жить по григорианскому календарю – как и Константинопольская Церковь.

Как известно, Украинская Православная Церковь живет по юлианскому календарю, как и Русская Православная Церковь, Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская, монастыри Афона (не смотря на то, что находятся в подчинении Константинополя), а также отдельные епархии Румынской Православной Церкви.

Константинопольская Церковь живет по григорианскому календарю (как и католическая). Согласно этому исчислению, Рождество на Фанаре отмечают 25 декабря.

Верховная Рада Украины в прошлом году утвердила празднование католического Рождества Христова на государственном уровне, сделав 25 декабря выходным днем.