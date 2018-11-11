Во Львове возле храмов УПЦ появились надписи о "филиале ФСБ"

Возле трех храмов УПЦ во Львове появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ".

Об этом сообщила в фейсбук Львовская городская организация ОУН.

"Сегодня у так называемых "храмов" московского патриархата во Львове на ул.Антоновича, на пр.Калины и ул.Короленко появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ". Неизвестные патриоты, видимо, пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Львовской епархии УПЦ отец. Маркиян Каюмов назвал тех, кто оставил надписи, провокаторами.

"Я знал лишь о случае на Калины, так что вы сделали для меня открытие. Но позиция наша, и моя в частности будет такая же, как и после последнего случая с оклейкой церкви листовками, - мы считаем, что такое сделали не патриоты, а провокаторы", - сказал он.