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В Житомире на могилу пологовского маньяка вбили березовый кол

12:06, 10 ноября 2018
Общество
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В Житомире на могилу пологовского маньяка вбили березовый кол / tsn.ua

Серийного убийцу Сергея Ткача похоронили на городском кладбище в Житомире, но не в секторе для безродных, как об этом накануне заявляли, а в обычном секторе среди других покойников. Родственники умерших потрясены и потребуют перезахоронения, говорится в сюжете "ТСН".

"Вот могила его, смотрите, без креста, без ничего", - показывает местный копатель могил.

Руслан каждый день хоронит людей на городском кладбище. Что на этот раз в гробу серийный убийца не знал, пока не увидел документов.

"Я подписывал, где похоронен. Ну, я сразу посмотрел, подумал, что это он, потом увидел имя", - рассказал Руслан Покотинский.

Он говорит, что гроб привезли двое представителей колонии в гражданском. Прощаться не приходил никто.

"Не было никого. Я знаю, что у него жена есть и ребенок. Жаль того ребенка, что у него такой отец", - считает он.

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