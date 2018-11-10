В Житомире на могилу пологовского маньяка вбили березовый кол

Безжалостного "пологовского маньяка" похоронили в обычном секторе среди других могил.

Серийного убийцу Сергея Ткача похоронили на городском кладбище в Житомире, но не в секторе для безродных, как об этом накануне заявляли, а в обычном секторе среди других покойников. Родственники умерших потрясены и потребуют перезахоронения, говорится в сюжете "ТСН".

"Вот могила его, смотрите, без креста, без ничего", - показывает местный копатель могил.

Руслан каждый день хоронит людей на городском кладбище. Что на этот раз в гробу серийный убийца не знал, пока не увидел документов.

"Я подписывал, где похоронен. Ну, я сразу посмотрел, подумал, что это он, потом увидел имя", - рассказал Руслан Покотинский.

Он говорит, что гроб привезли двое представителей колонии в гражданском. Прощаться не приходил никто.

"Не было никого. Я знаю, что у него жена есть и ребенок. Жаль того ребенка, что у него такой отец", - считает он.