В Киеве состоялся Марш мира посвященный памяти погибших в вооруженном конфликте на Востоке Украины

18 января в Киеве на Майдане Независимости состоялся Марш мира, посвященный памяти всех украинцев, погибших на Востоке Украины во время вооруженного конфликта, в том числе жертв недавней трагедии под Волновахой.

На марше по погибшим присутствовали Президент Украины Петр Порошенко с женой, Премьер-министр Арсений Яценюк, члены депутатского корпуса Верховной Рады Украины, а также представители различных религиозных организаций и общественные деятели.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия участие в мероприятии принял председатель Синодального информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент.

Обращаясь к собравшимся на главной площади столицы Преосвященный владыка призвал всех к истинной молитве за мир и за упокоение душ всех тех, кто погиб во время военных действий на Востоке нашей страны.

Синодальный информационный отдел УПЦ