Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате Европы WKSF

Воспитанник Киевской духовной школы Николай Ткачук одержал победу на чемпионате Европы и поблагодарил за это Бога.

Спортсмен сообщил на своей странице в Фейсбук, что чемпионат проходил в городе Порту (Португалия).

«С Божией помощью показал абсолютный результат чемпионата Европы WKSF в толчке длинным циклом 32+32 - 67 подъемов, а также в своей весовой категории. Слава Богу за все!», - написал он.

Николай Ткачук – член национальной сборной Украины по гиревому спорту, многократный чемпион мира и Украины. Учится на заочном отделении КДАиС.