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Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате Европы WKSF

17:00, 09 ноября 2018
Общество
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Николай Ткачук / facebook.com/tkachuk.mykola

Спортсмен сообщил на своей странице в Фейсбук, что чемпионат проходил в городе Порту (Португалия).

«С Божией помощью показал абсолютный результат чемпионата Европы WKSF в толчке длинным циклом 32+32 - 67 подъемов, а также в своей весовой категории. Слава Богу за все!», - написал он.

Николай Ткачук – член национальной сборной Украины по гиревому спорту, многократный чемпион мира и Украины. Учится на заочном отделении КДАиС.

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