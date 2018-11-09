Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате Европы WKSF
17:00, 09 ноября 2018Общество
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Николай Ткачук / facebook.com/tkachuk.mykola
Воспитанник Киевской духовной школы Николай Ткачук одержал победу на чемпионате Европы и поблагодарил за это Бога.
Спортсмен сообщил на своей странице в Фейсбук, что чемпионат проходил в городе Порту (Португалия).
«С Божией помощью показал абсолютный результат чемпионата Европы WKSF в толчке длинным циклом 32+32 - 67 подъемов, а также в своей весовой категории. Слава Богу за все!», - написал он.
Николай Ткачук – член национальной сборной Украины по гиревому спорту, многократный чемпион мира и Украины. Учится на заочном отделении КДАиС.
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