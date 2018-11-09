В Винницкой области восстанавливают деревянный храм XVIII века

В селе Малая Ростовка, что в Оратовском районе, находится старинная Покровская церковь XVIII века, где уже несколько лет подряд продолжаются реставрационные работы. Сейчас заменены старые прогнившие доски, перекрыта крыша, сообщает "Vinnytsia PressPoint". Реконструкцию здания, которая проводится силами местных мастеров, финансирует сельскохозяйственное предприятие "Агроросток".

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