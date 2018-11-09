На Виннитчине восстанавливают деревянный храм XVIII века
15:18, 09 ноября 2018Общество
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Покровская церковь / Фото Оратовской РГА
В селе Малая Ростовка, что в Оратовском районе, находится старинная Покровская церковь XVIII века, где уже несколько лет подряд продолжаются реставрационные работы.
Сейчас заменены старые прогнившие доски, перекрыта крыша, сообщает "Vinnytsia PressPoint".
Реконструкцию здания, которая проводится силами местных мастеров, финансирует сельскохозяйственное предприятие "Агроросток".
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