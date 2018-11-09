В Киеве сегодня откроется выставка «Икона как искусство»
14:13, 09 ноября 2018Общество
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Выставка «Икона как искусство» / mvduk.kiev.ua
В Киеве 9 ноября состоится открытие выставки иконописной мастерской «Небо на Земле» «Икона как искусство».
На выставке будут представлены 70 икон, выполненных в разнообразных техниках: от традиционной яичной темперы до горячей эмали и росписи по мрамору, сообщает "Музей выдающихся деятелей украинской культуры".
Вернисаж состоится 9 ноября в 18.00 в музее Леси Украинки. Выставка продлится по 26 ноября.
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