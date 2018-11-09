Во львовском гарнизонного храме проведут ночные экскурсии по подземелью

В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове 23 и 24 ноября состоятся экскурсии по подземельям.

Об этом сообщает "Depo.Львов" со ссылкой на сообщение организаторов.

"Для смелых и любознательных мир подземелий Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла раскроет свои тайны при свете свечей, так, как это было в древности. В течение экскурсии мы вместе с вами будем узнавать о прошлом могущественного ордена отцов иезуитов, увидим сокровища крупнейшего храма старого города и даже то, как выглядел Львов 300, 500 и 700 лет назад", – говорится в сообщении.

Вход в подземелье – со стороны проспекта Свободы. Экскурсии будут проходить каждые полчаса с 20.00.