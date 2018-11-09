Наталья Могилевская выпустила клип на песню Personal Jesus, посвященную Скрябину

В четверг, 8 ноября, состоялась премьера видео Натальи Могилевской на песню "Personal Jesus", которое певица посвятила своему другу Кузьме Скрябину.

Идея видео принадлежит подруге Натальи Могилевской Ольге Навроцкой. По ее словам, Кузьма многое хотел бы сказать сегодняшней Украине, да не может. Именно так родилась ее идея использовать в клипе сурдоперевод, сообщает viva.ua.

«Я хочу поблагодарить украинскую прессу, непосредственно журналистов за потрясающую реакцию на песню Personal Jesus и очень трогательные заголовки после премьеры песни на канале 1+1. За всю карьеру в шоу-бизнесе я не помню такой реакции ни на одну из своих песен. Я рада знать, что в сфере шоубиза Украины меня окружают открытые сердца. Я хочу жить в такой Украине, и я верю, что Кузьма молится за нас», – рассказала Наталья Могилевская.