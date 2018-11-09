В Сумах на выставке отреставрированных экспонатов XVII-XIX веков показали Августовскую икону Богородицы

В Сумском областном художественном музее проходит выставка отреставрированных картин и предметов прикладного искусства 17-19 века.

Как сообщают "Сумские дебаты", на выставке представлены иконы, живопись, фарфор – всего более 30 экспонатов. На одном из центральных мест выставки – обновленная икона "Явление Августовский Божией Матери". Реставрировали ее в Харькове.

"Лет 3-4 была на реставрации. Была порвана, темная, черная, мы не знали, что это за икона. Оказалось, что это Августовская икона, которая была явлена в 1914 году, накануне больших боев под Польшей. Воинам появилась Богородица, которая показывала на запад. Она интересна и редка тем, что они массово уничтожались", - сказала Надежда Юрченко, директор Сумского художественного музея.

Все представленные экспонаты – из фондов художественного и краеведческого музеев Сумм. Рядом с ними – фотографии того, какими они были до реставрации.

"В основном здесь иконы, живопись и декоративно-прикладное - это наша территория, наша Слобожанщина, наш край, мы должны его изучать.Реставраторы харьковского филиала дают нам такую атрибуцию, они могут что-то найти или клейма, или какие-то надписи", - сказала Ольга Плохута, заведующая научно-фондовой работы Сумского художественного музея.

Продлится экспозиция в художественном музее до 12 ноября.