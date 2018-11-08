На Харьковщине ограбили вторую за сутки церковь
16:19, 08 ноября 2018Общество
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На Харьковщине ограбили храм УАПЦ / kh.depo.ua
Харьковские правоохранители по факту преступления открыли уголовное производство.
Об этом сообщает "Depo.Харьков" со ссылкой на пресс-службу Харьковско-Полтавской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви.
Ограбление храма в честь Рождества Богородицы в селе Глушковка Купянского района произошло в ночь с 6 на 7 ноября.
Неизвестные воры похитили около 200 гривен и прибор обогрева. На место происшествия вызвали полицию.
В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области подтвердили факт ограбления храма. Следственные действия продолжаются.
Вчера, 7 ноября, в селе Терновая на Харьковщине мужчина украл из церкви УПЦ в честь Иоанна Богослова девять икон.
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