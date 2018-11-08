На Харьковщине ограбили вторую за сутки церковь

Харьковские правоохранители по факту преступления открыли уголовное производство.

Об этом сообщает "Depo.Харьков" со ссылкой на пресс-службу Харьковско-Полтавской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Ограбление храма в честь Рождества Богородицы в селе Глушковка Купянского района произошло в ночь с 6 на 7 ноября.

Неизвестные воры похитили около 200 гривен и прибор обогрева. На место происшествия вызвали полицию.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области подтвердили факт ограбления храма. Следственные действия продолжаются.

Вчера, 7 ноября, в селе Терновая на Харьковщине мужчина украл из церкви УПЦ в честь Иоанна Богослова девять икон.