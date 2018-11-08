Во львовском соборе святого Юра отреставрируют колокольню

В системе публичных закупок Prozorro объявили тендер на проведение третьего этапа реконструкции архикатедрального собора святого Юра. Согласно с тендерной документацией, в соборе святого Юра во Львове должны еще отремонтировать стены и лестницы, заменить колокольню, окна, отреставрировать металлическую ограду, провести коммуникации и установить новые общественные уборные, сообщает «Zaxid.net». Стоимость работ составляет 8,3 млн гривен. По результатам аукциона, победителем выбрали ООО предприятие «Турист». ООО предприятие «Турист» выиграло предыдущий тендер на восстановление территории собора. Реконструкцию собора планируют завершить в 2019 году.

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