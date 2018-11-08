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На Харьковщине ограбили храм УПЦ

14:42, 08 ноября 2018
Общество
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На Харьковщине ограбили храм / Национальная полиция Украины

Информацию об этом подтвердили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сообщает "Депо Харьков".

По сведениям полиции, злоумышленник украл девять икон из храма апостола Иоанна Богослова в селе Терновая Чугуевского района.

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