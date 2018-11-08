На Харьковщине ограбили храм УПЦ

В Харьковской области правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления.

Информацию об этом подтвердили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сообщает "Депо Харьков".

По сведениям полиции, злоумышленник украл девять икон из храма апостола Иоанна Богослова в селе Терновая Чугуевского района.