На Харьковщине ограбили храм УПЦ
14:42, 08 ноября 2018Общество
711 0
На Харьковщине ограбили храм / Национальная полиция Украины
В Харьковской области правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления.
Информацию об этом подтвердили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сообщает "Депо Харьков".
По сведениям полиции, злоумышленник украл девять икон из храма апостола Иоанна Богослова в селе Терновая Чугуевского района.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter