В Киеве на аллее Героев Небесной сотни демонтировали памятный крест
16:31, 07 ноября 2018Общество
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На аллее Героев Небесной сотни демонтировали крест / lb.ua
В Киеве на аллее Героев Небесной сотни демонтировали стелу с фотографиями и памятный крест.
Как сообщает LB.ua, демонтаж был запланирован ранее для завершения следственных экспериментов относительно событий на Майдане.
Стелу и крест направят на хранение в Национальный мемориальный комплекс - музей Революции достоинства.
После следственного эксперимента планируется благоустройство и озеленение аллеи в рамках строительства нового мемориала.
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