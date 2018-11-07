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В Киеве на аллее Героев Небесной сотни демонтировали памятный крест

16:31, 07 ноября 2018
Общество
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На аллее Героев Небесной сотни демонтировали крест / lb.ua

Как сообщает LB.ua, демонтаж был запланирован ранее для завершения следственных экспериментов относительно событий на Майдане.

Стелу и крест направят на хранение в Национальный мемориальный комплекс - музей Революции достоинства.

После следственного эксперимента планируется благоустройство и озеленение аллеи в рамках строительства нового мемориала.

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