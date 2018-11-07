На Франковщине неизвестные повредили памятные кресты

Неизвестные повредили обновленные бетонные памятные кресты, которые были установлены на территории мемориального комплекса в Коломые.

Полицейские проводят действия по установлению лица (лиц) причастных к указанному преступлению и привлечению их к уголовной ответственности, сообщает "БРИЗ".

Такие действия квалифицированы как совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, совершенное с грубым нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Согласно санкции статьи злоумышленнику (злоумышленникам) грозит ответственность в виде штрафа от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6-ти месяцев, или ограничение свободы на срок до 5-ти лет. Проводится следствие.