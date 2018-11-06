Как выглядит самый древний деревянный храм Украины (фото)

Колодненська церковь святого Николая Чудотворца XV века считается старейшим деревянным храмом Украины и одним из древнейших в Европе.

Как сообщает "Тячев", ее возраст скоро превысит отметку в 550 лет.

Известный исследователь закарпатской сакральной архитектуры Михаил Сирохман утверждает, что построили церковь первоначально в Кричевском урочище Одаров в 1470 году, где была главной церковью православного монастыря. А в 1800-м, когда по распоряжению австрийских властей, монастырь был закрыт, перевезли на подводах, запряженных волами, в Колодное. Здесь, на холме в центре села, среди коренастых дубов храм возвышается и сейчас. Древнейшими являются стены храма с 12-метровыми бревнами на каменном фундаменте, сложенном насухо. Срубы надстроены в XVI столетии. В XVII или второй половине XVIII веках перестроили башню и пристроили галерею и крыльцо на резных столбах.

На стенах храма сохранились полустертые фрагменты настенной росписи ХVIII века мастера-дворянина Антония Вали – лики святых. Внутри церкви есть каменный престол.

Как свидетельствуют записи в советских архитектурных справочниках, в последний раз реставрационные работы внутри храма проводились в 1970-1971 гг. Тогда же на реставрацию во Львов увезли иконостас XVII века, и, к сожалению, в храм не вернули.

Свято-Николаевская церковь в Колодном – памятник архитектуры всеукраинского значения. В последние годы ХХ века сильно обветшала: покрытие прогнило, крыши протекли, вода смывала прекрасно отреставрированные настенные росписи. В 2007-2008 гг. церковь реставрировали благодаря гранту посольства США в Украине. На сакральном здании заменили крышу, закрыли аркаду на колокольне сеткой от птиц, отремонтировали двери, деревянными кольями закрыли отверстия и щели в срубах. На пожертвования сельской общины укрепили стены, поставили ворота, на окна — кованые решетки, вымостили каменными ступенями дорогу на холм, где находится церковь.

Ежегодно, 22 мая, на весеннего «Николая» в Колодном отмечают храмовый праздник.

Во время урагана в июне на церковь упала ветка дуба. К счастью, памятник не повреждился.