В Сумах отреставрировали икону Богородицы, на которой изображено событие Первой мировой войны

В Сумах отреставрировали икону Пресвятой Богородицы, на которой изображено событие Первой мировой войны.

Как сообщает "Урядовий кур'єр", в течение трех последних лет специалисты кафедры реставрации Харьковской академии дизайна и искусств возвращали к жизни чудом уцелевшую икону на холсте, которая хранилась в Сумском областном художественном музее имени Н. Онацкого. На днях они завершили кропотливую работу.

По словам директора музея Надежды Юрченко, святыня изображает события Первой мировой войны. Это образ Божией Матери Августовской, который появился в 1914 году перед битвой под городом Августов Сувальской губернии (ныне территория Восточной Польши).

По информации искусствоведов, существуют пять основных вариантов иконы, один из которых композиционно повторяет произведение из собрания сумского музея, написанный на Сумщине в селе Яровое Кролевецкого района. На нем написаны фамилии женщин, средствами которых была создана святыня. Благодетельницы благодарят Богородицу за заступничество перед тяжелыми земными испытаниями их мужчин.

После реставрации икона займет подобающее ей место в экспозиции музея.