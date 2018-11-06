Во львовском храме будут играть на кобзе и бандуре

Во львовском храме в честь священномученика Климентия Шептицкого 11 ноября в 11.30 состоится особый концерт.

В рамках фестиваля Lviv Bandur Fest, в старинном храме прозвучат старосветская кобза и бандура, сообщает «ТРК Львов» со ссылкой на пресс-службу ЛГС.

«Исполнители споют акустически, будут выполнять также канты. Поэтому мы и решили сделать этот концерт в храме, где есть своя естественная акустика. Церковная традиция очень древняя, так же и традиция кобзарства происходит из давних времен», – рассказала организатор Анастасия Войтюк.

В этом году добавили новое направление «Возвращение к корням». В этом контексте старосветская бандура звучит именно в сакральных сооружениях.

«Для чего мы взяли это направление? Мы хотим, чтобы люди четко знали свои корни. Часто они называют козбы бандурами, контрабасами и так далее. И мы решили включить такой ретроспективный фрагмент в фестиваль. Хотя наш фестиваль, прежде всего, о современной бандуре. Но мы знаем, что нужно ценить свои корни», — подчеркнула Анастасия Войтюк.

С 7 по 11 ноября во Львове будет проходить II Фестиваль современной бандуры Lviv Bandur Fest 2018.