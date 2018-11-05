В пятницу, 2 ноября, на Ровенщине священник УПЦ КП повесился в сарае.

Об этом сообщает znaj.ua со ссылкой на местные СМИ.

В сообщении говорится, что в селе Рогозное Демидовского района священнослужитель местной церкви Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ КП отец Виталий покончил жизнь самоубийством через повешение.

Жители села Рогозное рассказывают, что Виталий Возный 27 последних лет правил в их церкви. Вспоминают его как доброго священнослужителя.

На похоронах отца Виталия, которые состоялись ноября, в церковь его не заносили, однако отпевали на месте захоронения на местном кладбище. Провести батюшку в последний путь пришло много его односельчан, а также жители сел, где он служил.