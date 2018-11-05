В Житомире предложили построить церковь на месте снесенной большевиками часовни

Житомирская общественная организация "СА" Молодая сила" решила инициировать обращение граждан к мэру Житомира Сухомлину по поводу возрождения исторической справедливости - строительства Украинской Православной Церкви на Соборной площади в центре Житомира.

Об этом заявил лидер организации экс-депутат городского совета Олег Малиновский на своей странице в фейсбук и опубликовал фотографию сбора подписей возле Универмага в центре города. Об этом сообщает "Журнал Житомира".

По его словам, во второй половине XIX века на Соборной площади в Житомире была возведена православная Евдокиевская часовня - «безмолвный, но красноречивый проповедник вечной истины слова Божьего».

"Название «Соборная площадь» осталась, а вот храм - «собор человеческих душ» - в 1925 году был уничтожен. Евдокиевская церковь возводилась по инициативе и на средства общины. Осуществление строительства будет за счет общины Житомира. Средства на возведение церкви будем собирать всем народом! Поэтому и называться она будет народной", - уверен Олег Малиновский.

Евдокиевская часовня была построена в Житомире в 1868 году. Снесли ее большевики перед открытием памятника Ленина в 1926 году, а вдоль всей площади сделали сквер.