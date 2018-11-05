Под лестницей Андреевской церкви среди мусора нашли оклад старинной иконы

В Киеве, во время ремонтно-реставрационных работ в помещении под лестницей Андреевской церкви среди мусора обнаружили оклад старинной иконы.

Об этом в Facebook написал заместитель генерального директора Национального историко-архитектурного заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко, сообщает zik.ua.

«Во время ремонтно-реставрационных работ на чердаке под лестницей Андреевской церкви нашли оклад от иконы XIX века. Оклад реставраторы передали в фонды заповедника», – отметил он и добавил, что по словам рабочих, оклад лежал просто среди строительного мусора.