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В Киеве сегодня состоится благотворительный спектакль, чтобы оплатить лечение актера ТЮЗа

10:18, 05 ноября 2018
Общество
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Как сообщили организаторы мероприятия, средства, полученные от продажи билетов, пойдут на лечение молодого актёра киевского ТЮЗа Тараса Мельничука.

В спектакле примут участие молодые актёры театра «Сonnect» и звезды украинской рок-сцены Серго Чантурия и Андрей Граница «Пирата Бэнд».

Во время спектакля также покажут короткометражный фильм киевского режиссера Сергея Лысенко « Конец Каникул», снятый во время первого пребывания в Киеве Виктора Цоя и группы «Кино».

Спектакль состоится в киевском академическом театре юного зрителя на Липках в 19.00. Также запланирован подход к прессе в 18.45.

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