Во львовском парке Иоанна Павла ІІ облили зеленкой изображение Божией Матери

Сегодня, 3 ноября, ночью неизвестные вандалы повредили крестную дорогу в парке Иоанна Павла II на Сыхове.

Об этом в комментарии Tvoemisto.tv сообщил представитель патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак.

По его словам, в полицию с заявлением обратился настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы.

«В парке все таблички крестной дороги кто-то сломал, ночью облили зеленкой Матерь Божию, а еще 7 молодых сакур сломали. Делом занимаются следователи. Однако патрульная полиция в свою очередь также усилит патрулирование этого района», – рассказал Марьян Шпитак.

Он добавил, что в ночное время патрульные будут обращать особое внимание на территорию парка и возле церкви.