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Во львовском парке Иоанна Павла ІІ облили зеленкой изображение Божией Матери

17:59, 03 ноября 2018
Общество
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Во львовском парке Иоанна Павла II повредили крестный путь / tvoemisto.tv

Об этом в комментарии Tvoemisto.tv сообщил представитель патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак.

По его словам, в полицию с заявлением обратился настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы.

«В парке все таблички крестной дороги кто-то сломал, ночью облили зеленкой Матерь Божию, а еще 7 молодых сакур сломали. Делом занимаются следователи. Однако патрульная полиция в свою очередь также усилит патрулирование этого района», – рассказал Марьян Шпитак.

Он добавил, что в ночное время патрульные будут обращать особое внимание на территорию парка и возле церкви.

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