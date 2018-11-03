На Ровенщине из храма УПЦ похитили три старинные иконы и напрестольный крест

В селе Украинка Острожского района Ровенской области был ограблен местный Свято-Троицкий храм УПЦ.

Следы ограбления заметили женщины, которые в пятницу 2 ноября пришли убирать в храм, сообщает сайт Ровенской епархии УПЦ.

Так, со слов настоятеля протоиерея Анатолия Сопиги преступники попали в храм через боковые двери, когда это было сделано - неизвестно. Злоумышленники похитили три старинные иконы и напрестольный крест.

О преступлении было сообщено в местную полицию, на месте происшествия работали правоохранители, проводятся следственные действия.