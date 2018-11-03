На Ровенщине из храма УПЦ похитили три старинные иконы и напрестольный крест
01:19, 03 ноября 2018Общество
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Преступники попали в храм через боковые двери / rivne.church.ua
В селе Украинка Острожского района Ровенской области был ограблен местный Свято-Троицкий храм УПЦ.
Следы ограбления заметили женщины, которые в пятницу 2 ноября пришли убирать в храм, сообщает сайт Ровенской епархии УПЦ.
Так, со слов настоятеля протоиерея Анатолия Сопиги преступники попали в храм через боковые двери, когда это было сделано - неизвестно. Злоумышленники похитили три старинные иконы и напрестольный крест.
О преступлении было сообщено в местную полицию, на месте происшествия работали правоохранители, проводятся следственные действия.
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