В Тернополе мужчина ограбил церковный киоск
15:55, 02 ноября 2018Общество
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Полиция разыскивает вора / Фото УНИАН
Правоохранители Тернополя разыскивают мужчину, причастного к краже.
По предварительной информации, он обокрал церковный киоск в храме Архистратига Михаила, сообщает "Тернопіль Наживо".
По словам казначея церкви, он перечислял средства, как услышал, что попадали книги. Пока мужчина поднимал литературу, в киоск проник неизвестный и забрал деньги – восемь тысяч гривен. Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.
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