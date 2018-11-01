На Львовщине задержали преступника, который обокрал монастырь УГКЦ

В полицию 31 октября с заявлением о краже обратилась настоятельница одного из монастырей, расположенного в городе Яворов.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, женщина сообщила, что из помещения монастыря были похищены образы, постельное белье, чемоданы и прочее имущество.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, вор проник в помещение, повредив входную дверь. Также установлено, что к совершению преступления причастен ранее судимый 58-летний житель Яворова. Вещественные доказательства полицейские у него изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до шести лет. Проводится досудебное расследование.

Свято-Покровский монастырь сестер-василианок УГКЦ расположен в Яворове; в нем живут 11 сестер.