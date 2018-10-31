Во Львове нашли уникальное письмо-поздравление монахов-студитов митрополиту Андрею Шептицкому

Синкел по делам монашества в Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко на своей странице в Фейсбук опубликовал уникальные архивные документы - письмо-приветствие монахов Лавры святого Антония Печерского в Скнилове адресованное митрополиту Андрею по случаю именин.

Об этом сообщает galinfo.com.ua.

"Работая с письмами монахов Скниловской Студитской Лавры святого Антония Печерского в Скнилове, наткнулся на один действительно уникальный документ.

Есть письмо-приветствие монахов адресованное митрополиту Андрею по случаю именин. Его особенностью является орнамент. Монахи решили украсить свое поздравление рисунком, который изображает вид главного корпуса Скниловской Лавры. Рисунок выполнен карандашом.

Таким образом можно смело сказать, что нам удалось найти первое и на данный момент единственное изображение Скниловской Лавры, а именно ее главного корпуса", - сообщил отец Юстин Бойко.

В Скнилове была первая монашеская обитель монахов Студитов - Лавра святого Антония Печерского, которую освятил лично митрополит Андрей 24 ноября 1906 года.

Скниловская Лавра была уничтожена в 1918 году в результате польско-украинской войны, а монахи вынуждены были покинуть родную обитель.

Сейчас на месте, где была Лавра, установлен памятный крест.