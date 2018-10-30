На Львовщине храм-памятник архитектуры отреставрируют за 28 миллионов гривен
В ЛОГА ищут подрядчика для комплексной реставрации Монастырского храма с колокольней, расположенный в пгт. Подкамень Бродовского района Львовской области.
Соответствующий тендер размещен на портале Prozorro, сообщает vezha.net.ua.
Заказчиком реставрации храма является Департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской областной государственной администрации. Он оценил работы в 28 миллионов 551 тысячу гривен.
Согласно техническому заданию, планируется провести чистку и реставрацию фасадов, зачеканки трещин, установку плит, отделочные работы (штукатурка, покраска, золочение), обустройство лестниц и ограждения. Также заново будут разрабатывать оконные и дверные коробки.
Кроме того, техническим заданием предусмотрено восстановление колокольни храма и благоустройство территории вокруг него.
Аукцион по поиску подрядчика начнется 15 ноября, а закончить реставрацию планируют 31 декабря 2020 года.
*Монастырский храм является памятником архитектуры национального значения XV-XVIII вв.