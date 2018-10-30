В Киеве судят подозреваемых в осквернении синагоги и кладбищ

В Печерском районном суде Киева началось рассмотрение дела в отношении участников организованной преступной группировки, подозреваемых в совершении ряда ксенофобских, в частности, антисемитских преступлений.

По мнению следствия, преступники совершили в 2016 – 2017 гг. более двух десятков провокаций с целью разжигания межнациональной вражды в Украине и дискредитации страны на внешнеполитической арене, сообщают "Евреи Евразии".

Перед судом предстали Дмитрий Чернодубравский и Сергей Бахчеван - предполагаемый заказчик и один из предполагаемых исполнителей провокаций. Двое других предполагаемых исполнителей, задержанных осенью 2017 года, Борис Мущенко и Богдан Шевченко, скрылись от следствия из под домашнего ареста и объявлены в розыск.

Национальная полиция передала дело в суд 2 августа. 18 октября суд продлил подозреваемым срок содержания под стражей в качестве меры пресечения до 15 декабря.

Всего в деле фигурирует 27 эпизодов. Следствие предполагает, что преступники, в частности, осквернили синагогу в Черновцах (19 ноября 2016 г.); осквернили могилу рабби Нахмана в Умани (21 декабря 2016 г.); осквернили мемориал жертвам массового уничтожения этнических поляков и евреев в Гуте Пеняцкой Бродовского района Львовской области (9 января и 12 марта 2017 г.); осквернили «польскую» часть мемориала жертв тоталитаризма в заповедном комплексе «Быковнянские могилы» (25 января 2017 г.); осквернили польское кладбище в поселке Подкамень Бродовского района Львовской области (12 марта 2017 г.); бросили взрывное устройство возле посольства Литвы в Киеве (24 апреля 2017 г.); подорвали гранату под офисом Организации украинских националистов (20 мая 2017 г.); привели в действие взрывное устройство возле офиса партии «Национальный корпус» в Оболонском районе Киева на улице Зои Гайдай (22 мая 2017 г.); бросили гранату в посольство США (8 июня 2017 г.); нанесли антисемитские граффити на несколько еврейских объектов и попытались поджечь синагогу в Львове (30 июня 2017 г.); бросили взрывное устройства в консульство Польши в Луцке (10 июля 2017 г.); бросили гранату на улице Грушевского в Киеве (24 августа 2017 г.); сначала осквернили, затем пытались взорвать памятник участника боевых действий в Киеве на ул. Л.Курбаса (24 августа 2017 г.); бросили гранату в Умани, ранив паломников (21 сентября 2017 г.); пытались совершить подрыв памятного знака на Верецком перевале, установленного в честь 1100-летия перехода венгерских племен через Карпаты; и др.

Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемыми предполагаемым преступникам статьями уголовного кодекса – 15 лет лишения свободы.